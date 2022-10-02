5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı başarıyla tamamlandı

Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı (International Open & Distance Learning Conference-IODL 2022), 28-30 Eylül tarihleri arasında Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi'nde yapıldı.

Açıköğretim Sistemi'nin kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Disruptive Change (Eğitimde Yıkıcı Değişim)” temasıyla düzenlenen IODL 2022 başarıyla tamamlandı. Açık ve uzaktan öğrenme alanında dünya çapında tanınmış isimler olan Prof. Ojat Darojat, Prof. Mark Brown, Prof. Asha Singh Kanwar, Prof. Olaf Zawacki-Richter, Prof. Som Naidu ve Prof. Chih-Hsiung Tu konferansa davetli konuşmacı olarak katıldı. Hibrit olarak gerçekleştirilen konferansa 20 ülkeden 300'den fazla kişi katıldı. Etkinlikte çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere toplam 223 bildiri, 7 panel, 3 sponsor sunumu ve 2 workshop yer aldı. Etkinlik alanında Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Sistemi'ne ait stantların yanı sıra eğitim teknolojileri alanında çalışan firmalar da stant açarak ürünlerini tanıttı. Oturumların tamamlanmasıyla gerçekleştirilen kapanış töreninin ardından katılımcılar için 1 Ekim Cumartesi günü Eskişehir merkezindeki tarihi ve turistik mekanları içeren bir program düzenlendi.