5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kuruluşunun 40. Yılı etkinlikler doğrultusunda 5. Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansının (IODL 2022) açılış töreni düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sudan Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Qurashi M.Ali, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

“Anadolu Üniversitesi 40 yıl önce uzaktan eğitime kaynak ayıran bir üniversiteydi”

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay İODL 2022'nin açılışında uzaktan eğitim ile ilgili konuşarak, ““Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uzaktan öğrenme ve dijitalleşme konusunda nerede olduğuyla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim projesi henüz entelektüel bir tartışmayken 40 yıl önce uzaktan eğitime kaynak ayıran bir üniversiteydi. Covid uzaktan eğitimi kaçınılmaz bir hale getirdi. Biz devlet olarak aslında uzaktan eğitimin öneminin farkındaydık ve 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde İnsan Kaynakları Ofisi olarak el atmamız gereken en önemli konulardan birinin eğitim olduğuna karar vermiştik fakat böyle büyük bir coğrafyada eğitimi götürmek, niteliğinin sağlanması ve maliyeti düşünüldüğünde kolay bir iş değil. Bununda farkında olan bir devlet olarak uzaktan eğitim kapısını kurduk ve özgün bir yazılım gerçekleştirdik. Bu sistem tamamen kamu personeline entegredir. Şu anda sistemde 3 milyon 800 bini aşkın kamu personeli 740'ı aşkın kamu kurumu uzaktan eğitim kapısını etkin olarak kullanıyor. Bu sistemi açalı iki yıla yakın bir zaman oldu 6 bin 300'ü aşkın eğitim faaliyeti gerçekleşti. Tarihimizde yapamadığımız eğitimi uzaktan öğrenme aracı sayesinde yapabilir hale geldik. Edirne'den Kars'a kadar her bir çalışanımız aynı standartta eğitime kavuşabiliyor bu çok büyük bir ayrıcalık” dedi.

Çevre Bakanlığı'nın karbon ölçümüne göre, 136 bin ton karbon emisyonunun engellendiğini, uzaktan eğitim sayesinde de 5 milyon 775 bin 737 kızılçam ağacının kesilmekten önlendiğini belirten CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı e-devlet sistemi, geliştirilen araçlar ve bunların hepsinin entegrasyonunun şu anda Türkiye'yi OICD liginde uzaktan eğitimden en çok yararlanan ülkeler arasına soktuğunu bunun ise 3 yılda yapılabildiğini söyledi.

“IODL 2022'nin açık ve uzaktan eğitim alanında yeni ufuklar kazandıracak”

Pandemi sonrası eğitimde dijitalleşmenin önemine vurgu yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal: “1982 yılında ülkemizdeki yükseköğretim hizmetlerini yaygınlaştırmak için açık ve uzaktan eğitim yapma görevinin Anadolu Üniversitesine verilmesi ile başladığımız eğitim yolculuğumuzu bugün 40. yılında, 4 kıta, 39 ülkede var olan bir dünya üniversitesi olarak sürdürmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Pandemi sonrasında eğitimde dijitalleşme hareketlerinin hızlanması, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyada yükseköğretim kurumlarının açık ve uzaktan öğrenme uygulamalarının daha fazla yer alacağı yıkıcı bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu doğrultusunda, gerçekleştirilecek olan IODL 2022 etkinliği ile uluslararası ve ulusal düzeyde açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında yaşanan güncel gelişmelerin ele alınmasına, yaşanan sorunların tartışılmasına ve bu sorunlara dair çözüm önerileri sunulmasına verimli bir zemin kazandıracaktır. Bu düşüncelerle IODL 2022'nin açık ve uzaktan eğitim alanındaki çalışmalara yeni ufuklar kazandırmasını ve yükseköğretim kurumlarında yaşanan dönüşüm süreçleri için aydınlatıcı çözüm önerileri ortaya koymasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Vizyonunu “Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi” olmak üzerine temellendiren Anadolu Üniversitesinin herkes için nitelikli eğitim anlayışıyla bugün yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdiğini belirten Rektör Erdal sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız bilgi çağında eğitim, bireyleri sadece mesleğe hazırlayan bir süreç olmanın ötesinde işlevlere sahip olmak zorundadır. Eğitim bireylere sürekli güncellenen nitelikli bilgiyi sunabilmeli, onları yeni üretim biçimlerine hazırlamalı ve onlara kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmalıdır. Bu noktada Üniversitemiz, başta Açıköğretim Sistemimiz olmak üzere akademik birimlerimizin yıllar içerisinde oluşturduğu bilgi birikimi açık erişime sunarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve her yaştan bireyin nitelikli eğitim hizmetlerine ulaşabilmesi için Dijital Ders Platformu uygulamasını hayata geçiriyor. Dijital Ders Platformu ile bireyler, 1000'den fazla kitap, sunu, özet ve ders videosunun yer aldığı 30.000'den fazla eğitim materyaline ücretsiz olarak erişim sağlayabilecek. Dijital Ders Platformu'nda engelli kullanıcıları da düşünerek eğitim materyallerinin sesli özetlerini de kullanıma sunuyoruz.”

“Her alan dijitalleşirken üniversitelerin değişmemesi asla düşünülemez”

onferans başlığının bozucu ya da yıkıcı değişim olarak çevirebileceğimiz “Disruptive Change” olarak belirlediklerini aktaran Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya geleneksel üniversite anlayışının değişmesi gerektiği pandemi döneminde iyice ortaya çıktığının altını çizdi. Prof. Dr. Kaya konuşmasında, ““Tüm alanlarda değişim gerçekleşirken, her alan dijitalleşirken üniversitelerin değişmemesi asla düşünülemez. Hatırlayalım, Covid sonuna doğru “yeni normal” tabirini kullanmaya başladık. Bu tabir artık hiçbir şeyin pandemi öncesi gibi olmayacağını bize gösteriyor. Her alanda olduğu gibi yükseköğrenim alanında da yeni yaklaşımların, metotların, usul ve esasların benimsenmesi kaçınılmaz” İfadelerine yer verdi.

“Anadolu Üniversitesi sürekli kendini yeniliyor”

Bir milyondan fazla öğrencisi ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemi 40. kuruluş yıl dönümünü yıl boyunca sürecek etkinliklerle kutlandığını söyleyen Prof. Dr. Kaya, Açıköğretim Sistemi'nin kendini sürekli yenileyerek uyguladığı açık ve uzaktan öğrenme yöntemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminde birçok ilkleri ve yenilikleri uygulamaya koymanın ve dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almanın haklı gururunu yaşadığını belirtti.

Dijital Ders Platformu ile 40 yıllık tecrübeye ulaşmak bir tık uzakta

Açılış konuşmalarının ardından Dijital Ders Platformu lansmanı Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Aydın tarafından gerçekleştirildi. Lansmanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin bin 46 ders kitabı, 12 bin 289 ders sunusu, 2 bin 987 video, 7 bin 823 ünite özeti ve 6 bin 614 sesli özet en güncel haliyle Dijital Ders Platformu olan ddp.anadolu.edu.tr adresinde tamamen ücretsiz olduğu belirtildi. Tanıtımın ardından Dijital Ders Platformunun temsili açılışı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Sudan Ulusal Üniversitesi Rektörü Prof. Qurashi M.Ali, Açıköğretim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Mark Brown, Prof. Som Naidu ve Prof. Jack Koumi tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Dünyanın açıköğretim uzmanları İODL 2022'de olacak

30 Eylül Cuma gününe kadar sürecek olan IODL 2022'de davetli konuşmacı olarak açık ve uzaktan öğrenme alanının dünya çapında tanınmış isimleri olan Prof. Ojat Darojat, Prof. Mark Brown, Prof. Asha Singh Kanwar, Prof. Olaf Zawacki-Richter, Prof. Som Naidu ve Prof. Chih-Hsiung Tu konuşma başlıkları ile katılımcılarla bir araya gelecek. İODL 2022'de 86'sı çevrimiçi ve 150'si yüz yüze olmak üzere toplam 236 bildiri sunulurken etkinlik boyunca çeşitli paneller ve workshoplar da yer alacak.