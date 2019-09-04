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5 yaşındaki Eymen'in cenazesi toprağa verildi

İzmir’de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir’de toprağa verildi.

İzmir'de iddialara göre annesi ve sevgilisi tarafından öldürüldükten sonra cesedi tandırda bulunan 5 yaşındaki minik Eymen'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir'de toprağa verildi.


İzmir'den özel bir otomobilin bagajından Eskişehir'e getirilen cenaze, ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna konuldu. Daha sonra buradan alınan cenaze, Hal Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.


Cenazeye küçük Eymen'in anneannesi, dedesi, ailesi ve yakınları katılırken, imam ise kıldırdığı cenaze namazının ardından tabutu öptü. Mezarlığa götürülmek üzere cenaze aracına koyulan tabutu taşıyan dedesi ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

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