5. Yıl Parkı'nda gençler için ‘Gelecek Atölyesi' başladı

Odunpazarı Belediyesi, Göztepe Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı'nda gençler için ‘Gelecek Atölyesi' ile yeni bir merkezi daha Odunpazarı'na kazandırdı.

Gençliğe büyük önem veren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi için gerçekleştirdiği özel hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Birçok konuda kurs ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilen ‘Gelecek Atölyesi'nde, ücretsiz atölyeler başladı. Oyunculuk, fotoğraf, youtube video eğitimi, diksiyon, grafik-tasarım, metin yazarlığı, şan, vurmalı çalgılar, gitar, görsel sanatlar ve etkili iletişim dallarında açılan atölyelere, 16 yaş üstü bireyler katılabiliyor.

1 Aralık 2018 Cumartesi Günü saat 14.00'de resmi açılışı yapılacak olan Gelecek Atölyesi'nde, yoğun talep üzerine kayıtlar devam ediyor. Yıldıztepe Mahallesi, Ertaylan Sokak'ta bulunan 75. Yıl Parkı'nda yer alan Gelecek Atölyesi ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 222 227 96 05 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi edinebilirler.