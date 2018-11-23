500 başlık damızlık düve işletmesi törenle açıldı

Seyitgazi ilçesinde, Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği ile hayata geçirilen 500 başlık damızlık düve işletmesi törenle hizmete açıldı.

Programın açılışına; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali İhsan Çetin, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz ekonomisindeki yerinin çok önemli olduğunu söyleyen Vali Çakacak, yaptığı konuşmada, “Bugün, ‘Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' tarafından kurulan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca %50 hibe desteği sağlanan 500 baş düveye sahip ‘Seyitgazi - Yazıdere Çiftliği'nin açılışını yapıyoruz. Yerli üretime ve istihdama katkılar sağlayacak bu çiftliğin şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, açılışında emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum.” dedi.

“Bir ülkenin beslenmede dış ülkelere bağımlı olmaması için tarım ve hayvancılıkta ilerlemekten başka seçeneği yoktur” diyen Vali Çakacak, açılışı yapılacak işletmenin proje tutarının 4 milyon 162 bin TL olduğunu, bunun 2 milyon 81 bin lirasının tarım ve hayvancılığa dayalı hibe desteğinden karşılandığını bildirdi. Vali Çakacak, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tarım ve hayvancılığın geniş bir etki alanına sahip olması nedeniyle, tarım ve hayvancılık politikaları ülkelerin; siyasal, sosyal ve ekonomik politikalarının önemli unsurunu oluşturmaktadır.

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz ekonomisindeki yeri çok ama çok önemlidir. TÜİK verilerine göre 1 Ocak - 20 Kasım 2018 tarihleri arasındaki tarım ihracatımız yaklaşık 20 milyar dolardır. 2017 yılının aynı dönemindeki ihracatımız ise 18 milyar 283 milyon dolar. Bu yıl ki artış oranımız yüzde 7,8'dir. Ayrıca tarım ve hayvancılıktaki bu ihracat rakamımızın toplam ihracatımızın yüzde 13,7'sine denk geldiğini belirtmek isterim ki, tarımın ekonomimiz içerisindeki büyüklüğünü ifade etmek için.

Şuan yıllık 60 milyar dolar seviyesinde olan tarımsal üretimimizi ve 20 milyar dolar civarındaki tarımsal ihracatımızı önümüzdeki beş yıl içinde 150 milyar dolarlık üretim ve 30 milyar dolarlık ihracat rakamına yükseltmek devletimizin ve hükümetimizin ana hedefidir. Bizler aslında bir anlamda bugünkü çiftlik açılışı ile küçükte olsa gelecek hedeflerimize yatırım yapmış oluyoruz. Onun için yatırım yapmak çok önemli, çok değerlidir.

Eskişehir'de çiftçilerimize son 16 yıl içinde ‘bitkisel üretim desteği, hayvancılık desteklemesi, kırsal kalkınma desteklemeleri, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği' olarak 1 milyar 530 milyon TL destek verilmiştir. ‘Genç Çiftçi Projesi Hibe Desteği' kapsamında da daha önce 462 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapılmıştır.”

Çağdaş teknikleri kullanarak her alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da üretimimizi dünya ortalamalarının üzerine çıkarmalımız gerektiğinin altını çizen Vali Çakacak, “Mevcut tarım alanlarından çok daha iyi verim elde edebilmemiz için çiftçilerimiz babadan kalma usulleri bir kenara bırakarak, çağdaş tekniklerle üretim yaptıkları takdirde belirlenmiş hedeflere ulaşmamız daha kolay olacaktır.” şeklinde konuştu.

İy, ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerimizin tüm şubeleri, bu şubelerde görev yapan idarî ve teknik personeli siz çiftçilerimizin hizmetindedir“ ifadesinde bulunan Vali Çakacak, konuşmasını Eskişehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından kurulan ‘Seyitgazi - Yazıdere Çiftliği'nin bir kez daha ilimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek bitirdi.

Tarım ve hayvancılığa dayalı hibe desteklerinin artarak devam ettiğini dile getiren Eskişehir Milletvekili Günay ise, et ve süt ürünlerindeki verimliliği arttırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Çakacak, Milletvekili Günay ve beraberindeki diğer protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek, işletme içerisinde yer alan tesisleri gezdi.