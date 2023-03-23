6 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanan 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de farklı tarihlerde 6 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında 4 dizüstü bilgisayar, 4 bin 750 TL nakit para, 1 cep telefonu, 1 tablet, 1 müzik çalar ve bahşiş kutusunun çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının şüphelisi S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Tepebaşı ilçesindeki bir adreste yapılan aramada ise suç aletleri ile birlikte 3 dizüstü bilgisayar ve 1 tablet ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.