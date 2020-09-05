600 bin lira ÖTV farkı, 212 bin lira da fiyat farkı istediler

Murat Kalkan, son günlerde araç firmalarının tüketiciye ÖTV farkını yansıtarak ekstra para talep etmesine tepki gösterdi. Kalkan, "Bir tüketicimiz ÖTV zammı gelmeden birkaç gün önce 2.5 milyon liralık araç alıyor. Araç firmaya ulaşmadan ÖTV zammı geliyor ve firma, tüketiciden 600 bin TL ÖTV farkıyla birlikte toplam 812 bin TL ödemesi halinde aracın teslim edileceği bilgisini veriliyor. ÖTV farkından satıcı firma sorumludur" dedi.

Geçen günlerde açıklanan ÖTV düzenlemesiyle birlikte çoğu araçta ÖTV oranları arttı. Bazı araç firmaları da ÖTV oranını tüketiciye yansıtarak ekstra para talep ediyor. Sıfır araç alan birçok vatandaş firmaların ÖTV farkını yansıtmasından dolayı dert yanıyor.

"Firma 812 bin lira talep etti"

Konuyla ilgili konuşan TÜKODER Eskişehir Şube Başkanı Av. Murat Kalkan, kendilerine ulaşan mağdur bir vatandaştan 812 bin lira istendiğini söyledi. Başkan Kalkan, "Yakın bir dönemde ÖTV düzenlemesi ile bir takım araçların ÖTV oranları arttırılmıştır. Bu artışla birlikte bir takım firmalar ÖTV farkını tüketiciye yansıtmaya çalışmışlardır. Derneğimize başvuran bir tüketicimizden hareketle konuyu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Tüketicimiz ÖTV zammı gelmeden birkaç gün önce 2.5 milyon lira tutarında bir aracı bedelini ödeyerek satın alıyor. Ancak firma, aracın ellerinde olmadığını birkaç gün içerisinde geleceğini ve tescil işlemlerinin o zaman yapılacağı bilgisini veriyor. Araç firmaya ulaşmadan ÖTV zammı geliyor ve firma, tüketiciden 600 bin lira ÖTV farkı 212 bin lira da fiyat farkı çıktığını toplamda 812 bin lira ödemesi halinde aracın kendilerine teslim edileceği bilgisini veriliyor" diye konuştu.

"Araç satış sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen çift taraflı bir sözleşme tipidir"

ÖTV farkı konusuna mağruz kalan vatandaşların ne yapmaları gerektiğini aktaran Başkan Kalkan, "Örneğimizden hareketle, bu ve buna benzer durumlar karşısında, tüketicilerimiz ne yapmalı hangi mercilere başvurmalıdır? Bu hususlara değinmek istiyoruz. Araç satış sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen çift taraflı bir sözleşme tipidir. Alıcı dediğimiz tüketici araç bedelini tam ve eksiksiz ödediğinde satıcı taraf aracı derhal teslim etmek zorundadır. Araç mülkiyetini devretme yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcı taraf, bu süreçte meydana gelecek tüm külfetlerin sonuçlarına katlanmak zorundadır. Dolayısıyla somut örneğimizde ÖTV farkından satıcı firma sorumludur. 212 bin TL fiyat farkının talep edilmesi ise, baştan itibaren sözleşmeye bağlılık ilkesi olarak bilinen ahde vefa ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden haksız ve hukuksuzdur. Ayrıca 13 Ekim 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılan ÖTV oranından kaynaklı kendilerine bedel yansıtan firmalar hakkında mahkemeye başvuran tüketicilerimiz haklı bulunmuş olup, bu karar hali hazırda mağdur edilen tüketicilerimiz için de emsal teşkil etmektedir. Tüketicilerimiz, böyle bir durum ile karşılaştıklarında derhal satıcı firmaya ihtar keşide ederek haksız taleplerini kabul etmediklerini, aracı satın alması halinde sözleşmeye aykırı davranan firma hakkında hukuki yollara başvuracağını bildirmeleri gerekmektedir" dedi.