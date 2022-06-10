60'ın üzerinde gönüllü Eskişehir Kocakır Mesire ve Piknik Alanı'nı temizledi

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Zorlu Enerji OEPSAŞ Kıvılcımları Eskişehir Kocakır Mesire ve Piknik Alanı'nı temizledi.

İklim değişikliğinin etkilerini uzun vadede azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının teknolojiyle yönetimine odaklanan Zorlu Enerji, ekosistemi korumaya katkı hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2018 yılında Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanlığı tarafından geliştirilen kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi kapsamında “Zorlu Enerji OEPSAŞ Kıvılcımları” aracılığıyla sürdürülebilir bir dünya vizyonuyla gönüllülük çalışmalarını sürdürüyor.

'Akıllı Hayat 2030' vizyonu odağında hayata geçirilen kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Eskişehir'de Zorlu Enerji OEPSAŞ Kıvılcımlarını bir araya getirdi. 60'ın üzerinde gönüllü, Eskişehir Kocakır Mesire ve Piknik Alanı'nı yangına neden olabilecek cam atıklar başta olmak üzere tüm atıklardan arındırdı. Geçtiğimiz aylarda sırasıyla Manisa ve Denizli'de bulunan santrallerinin çevresindeki ormanlık ve mesire alanların temizliğini gerçekleştiren Kıvılcımlar, “Enerjimiz ormanlarımızı korumak için” sloganıyla çıktıkları yolda, faaliyet alanlarının bulunduğu iller başta olmak üzere ülkemizdeki orman yangınlarına karşı farkındalık çalışmalarını artırarak sürdürmeyi planlıyor.

Şirket, 1,2 milyon ton karbondioksitin toprağa geri döndürülmesini sağlamayı hedefliyor

Faaliyetlerini, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma hedefiyle sürdüren şirket, küresel ölçekte 1,5 oC derece uyum hedefine endeksli olarak UN Global Compact tarafından uygulaması küresel ölçekte başlatılan “Bilim Temelli Hedefler (SBTi)” doğrultusunda çalışıyor. 2024 yılına kadar taahhüt ve hedeflerine ulaşmayı planlayan şirket, 2030'a kadar her yıl doksan bin fidan dikimi gerçekleştirerek toplamda 1,2 milyon fidan dikmeyi ve 2075 yılına kadar 1,2 milyon ton CO2'nin toprağa geri döndürülmesini sağlamayı amaçlıyor.