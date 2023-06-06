61 yaşındaki adamı öldürerek gömen sanıkların yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir'de kayıp olduğu gerekçesiyle 6 ay boyunca aranan Mehmet Yerebakan'ı 11 bıçak darbesiyle öldürdükleri ve yaşadıkları barakanın arkasına gömdükleri iddiasıyla yakalanan tutuklu sanıkların yargılandığı davada duruşma ertelendi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Benan Birtane, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

"Beni olayın içerisine çekmeye çalışıyor"

Mahkeme heyetine karşı kendisi savunan Benan Birtane, hakkındaki iddiaları reddederek kendisine iftira atıldığını belirtti. Benan Birtane, "Görkem Doğan tarafından üzerime atılan suçları tümüyle reddediyorum. Beni olayın içerisine çekmeye çalışıyor. Uyuşturucu madde bağımlısıdır. Benden intikam almak istiyor. Kardeşiyle birlikte film çeviriyorlar. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Olay

Uluönder Mahallesi'nde bulunan evinden 22 Ağustos 2022'de ayrılan 61 yaşındaki Mehmet Yerebakan'dan bir daha haber alınamadı. Kentin çeşitli noktalarında yapılan arama çalışmaları sonuç vermezken, yılbaşı gecesi meydana gelen olayda Göktuğ Tamer Kutlusak bıçaklanarak öldürüldü. Kutlusak'ı öldürdüğü gerekçesi ile yakalanan Görkem Doğan ve suç ortağı Benan Birtane tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göktuğ Tamer Kutlusak'a yönelik ‘Kasten öldürme' suçundan yargılanan sanıklar duruşmanın ilk celsesinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.