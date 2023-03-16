61 yaşındaki kişiyi öldürüp yaşadıkları barakanın arkasına gömen sanıkların yargılandığı dava ertelendi

Eskişehir'de yaklaşık 6 ay boyunca bulunamayan Mehmet Yerebakan'ı 11 bıçak darbesiyle öldürüp yaşadıkları barakanın arkasına gömdükleri iddiasıyla yargılanan 3 sanık hakkında tutukluluğun devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki evinden 22 Ağustos 2022'de ayrılan 61 yaşındaki Mehmet Yerebakan kayıplara karıştı. Şahsın yakınlarının durumu polise bildirmesi üzerine kentte arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalara polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde çok sayıda arama kurtarma gönüllüleri katılmıştı.

Kutlusak cinayetinden müebbet hapis cezası almışlardı

Yerebakan'ı arama çalışmaları devam ederken, yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer Kutlusak'ı (36) ‘kasten öldürme' suçundan hakkında soruşturma yürütülen Görkem Doğan (24), suç ortağı Benan Birtane'nin (56) kendisine bıçak verdiğini ve bu bıçakla Mehmet Yerebakan'ı öldürerek Benan Birtane ile birlikte cesedi battaniyeye sarıp yaşadıkları barakanın arkasındaki alana gömdüklerini itiraf etmişti. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucunda Görkem Doğan ve Benan Birtane, Göktuğ Tamer Kutlusak'ı ‘kasten öldürme' suçundan ilk celsede müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Görkem Doğan, Benan Birtane ve Y. Doğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulundukları cezaevlerinden katıldı. Duruşmaya taraf avukatları ile maktul yakınları katıldı. Sanık Görkem Doğan'ın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu kardeşi Y. Doğan, duruşmada ‘kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle, olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yer aldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Haziran'a erteledi.