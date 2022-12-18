İhlas Haber Ajansı

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620 öğrenci trafik konusunda bilinçlendirildi

Eskişehir’de, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda ilköğretim okullarında temel trafik kurallarının bilinmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla öğrencilere eğitim verildi.

Eskişehir'de, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda ilköğretim okullarında temel trafik kurallarının bilinmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla öğrencilere eğitim verildi.


Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ilköğretim okullarında 620 öğrenciye temel trafik kurallarının bilinmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenliğin sağlanması amaçlı eğitimler düzenlendi. Düzenlenen programlarda ekipler tarafından öğrencilere temel trafik bilgisi, servis araçlarının kullanımı, yaya kuralları, bisiklet kullanımı, oyun alanları, geçitlerin kullanımı ve genel trafik kurallarının önemi hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği eğitimlere aralıksız devam edileceği aktarıldı.

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