6'ncı İnönü Geleneksel Halı Saha Turnuvası kazananı Oklubalı Gençlik Spor oldu

Eskişehir Oklubalı Gençlik Spor'un birinciliğini ilan ettiği 6'ncı Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nı değerlendiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, “Sınavı kazanan birlik, beraberlik ve dostluk oldu” şeklinde temennilerde bulundu.

Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde bu yıl 6'ncısıı düzenlenen Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Okbalı Gençlik Spor ve Çetmar'ın karşılaştığı final müsabakasında kazanan taraf 6-2'lik skor ile Okbalı Gençlik Spor oldu. 14 takımın ve 140 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın törenine İnönü halkı başta olmak üzere, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, İnönü Kaymakamı Tolga Ustaoğlu ve İnönü Belediyesi Başkanı Kadir Bozkurt da katılarak, “Bu turnuvanın esas amacı insanları, takımları ve ilçe içerisindeki kardeşliği pekiştirmektir” dedi.

“7'den 70'e herkes buraya geldi”

Kupa töreni gösterileri sonrası açıklamalarda bulunan İnönü İlçesi Başkanı Kadir Bozkurt, “6'ncı Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nı düzenledik. Pandemi nedeni ile 2 yıldır bu turnuvayı yapamıyorduk fakat bu sene yeniden başlattık. Toplam 14 takım müracaat etti ve yaklaşık 15 gündür müsabakalar devam ediyordu. Burada tüm İnönü halkı, kadını ve erkeği ile 2 hafta boyunca maçları seyretti. İnsanlar bir değişiklik arıyordu. Bu değişikliği gerçekleştirdik. 7'den 70'e herkes buraya geldi. Gördüğünüz gibi yüzlerce insan bu maçları izlemek için burada vakit geçirdi” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki sene tekrar buluşacağız”

Turnuva ile ilçedeki kardeşliği ve dostluğu pekiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Bozkurt, konu ile alakalı olarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bunların hepsi dostluk maçıydı. 15 gün sonra kazanan Oklubalı Spor oldu, ama asıl sınavı kazanan birlik, beraberlik ve dostluk oldu. Bu yüzden biz de çok memnunuz. Bu organizasyonda görev alan İnönü Belediye personelimiz başta olmak üzere hakeme, sağlık ekibi, sporculara ve İnönülere, Kaymakam'ımıza ve Eskişehir Milletvekilimiz Emine Nur Günay'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu turnuvalar geleneksel halde devam edecek ve önümüzde sene tekrar buluşacağız.”