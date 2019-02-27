6'ncısı düzenlenen Yunus Emre Ödül Töreni'ne yoğun ilgi

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) katkılarıyla Eskişehir Tanıtım Grubu (ETG) tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yunus Emre 2019 Ödül Töreni, yoğun bir katılımla Eskişehir'de gerçekleştirildi.

ESO Binasında yapılan ödül töreni ilk kez Eskişehir'de gerçekleştirilirken Eskişehir'in önde gelen isimleri yoğun bir katılım gösterdi. Spordan siyasete birçok isim 6'ıncısı düzenlenen törende ödül aldı. Vali Özdemir Çakacak, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, ESO Başkanı Celallettin Kesikbaş, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ile Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ödül alan isimlerden oldu. Ünlü iş adamları Can Kıraç ve İnan Kıraç ise törende onur ödülü aldı. Programda konuşan Vali Özdemir Çakacak, “Eğitimli insanıyla, ufku açık sanayicisiyle teknolojiyi inovasyonla birleştirmiş ve dünyayla rekabet eden sanayicisiyle, devletimizin devasa kamu yatırımlarıyla birlikte gerçekten Anadolu'nun parlayan yıldızı. Bizler Eskişehir'imizin yöneticileri olarak sayın milletvekillerimizle kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle kısacası ilimizin tüm dinamikleriyle birlikte Eskişehir'in bugün geldiği nokta iyi bir nokta ama biz bunu da yeterli görmüyoruz ve bu parlayan yıldız ileride daha da parlayacak. Eskişehir'imiz raylı sistemlerden havacılığa, imalat sanayiine açıkçası her sektörde adından övgüyle söz ettirecek bir şehir” ifadelerini kullandı.