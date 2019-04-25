7. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu ESOGÜ'de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ve Spor Fizyolojisi Bilim Dalı'nın birlikte düzenlediği ve iki gün sürecek “7. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu” ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kubilay Uzuner, bu yılki teması “Obezite ve Egzersiz” olan sempozyumdaki toplam 12 oturumda; ülkemizin çeşitli üniversitelerinden davet edilen ve hepsi üst düzeyde mentörlük özelliklerine sahip 20 konuşmacının katılımıyla 6 konferans ve 5 panelin gerçekleşeceğini, ayrıca 15 sözel bildiri ve 26 poster bildirisinin sunulacağını söyledi. Günümüz yaşam koşullarının hızlandırdığı obezite ve enflamasyon, kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, solunum ve kas-iskelet sistemi hastalıkları ve hatta kanser gibi hastalıkların en ekonomik ve etkili çözümünün bireysel özellikler dikkate alınarak kişiye özel reçetelendirilmiş egzersiz programları, sağlıklı ve dengeli beslenme ve stres kontrolü olduğunu belirten Prof. Dr. Kubilay Uzuner, Sağlık Bakanlığı'nın da obezite ve kronik hastalıkların oluşturduğu toplumsal ve ekonomik tehdidi dikkate alarak Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı oluşturduğunu ve 2 tanesi Eskişehir'de olmak üzere ülke çapında 200 Sağlıklı Hayat Merkezi açtığını kaydetti. Prof. Dr. Kubilay Uzuner sempozyumun yoğun programının amacının; ülkenin spor ve egzersiz bilimleri alanında aynı amaçla çalışan ama farklı disiplinlerden gelen akademisyenleri bir araya getirerek bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak, alan uzmanları arasında işbirliği ve dayanışma gücünü artırmak, gittikçe zorlaşan araştırma finansmanına ve altyapı sorunlarına çözüm aramak, ortak akıl yürüterek araştırma konuları üretmek ve ortak projeler geliştirmek olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kubilay Uzuner sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen ve destek sağlayanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, yoğun ve güzel bir programa sahip sempozyumda pek çok ilgi çekici konu olduğunu belirtirken, bilimsel bir toplantı düzenlemenin uzun ve yorucu bir hazırlık sürecini gerektirdiğini vurguladı ve sempozyuma emeği geçen herkese teşekkür etti. ESOGÜ bünyesinde sağlıklı yaşlanma, beslenme, egzersiz gibi konularda hizmet verecek bir polikliniği açmak için çalışmalar yürüttüklerini de dile getiren Prof. Dr. Ali Arslantaş, iyi bir sempozyum geçirilmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

Açılış oturumunun ardından sempozyumun ilk günü “Egzersiz Performansı ve Güncel Ergojenik Yaklaşımlar”, “Hipokside Egzersize Uyum Yanıtları”, “Yaşlılarda Spor” ve “İnaktivite: Diyabete Giden Yolun Moleküler Taşları” konulu konferanslar; “Ağır Egzersizden Toparlanma” ve “Santral Sinir Sistemi ve Egzersiz” konulu paneller, poster sunumları ve sözlü sunumlarla sona erdi.