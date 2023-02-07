İhlas Haber Ajansı

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7 günlük milli yasın ardından Eskişehir'de bayraklar yarıya indi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından Eskişehir’de bayraklar yarıya indirildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından Eskişehir'de bayraklar yarıya indirildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecek. Eskişehir'de de başta resmi kurumlar olmak üzere şehirdeki tüm kuruluşlarda tüm bayraklar yarıya indirildi.

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