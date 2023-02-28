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7 kilometrelik gece yürüyüşünde ateş yakarak ısındılar

Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı’nda 7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehirli doğa tutkunları Kocakır Terapi Ormanı'nda 7 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Doğa Aktiviteleri Grubu (ESADG), gece yürüyüşlerine Kocakır Terapi Ormanı'nda devam etti. Yaklaşık 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar 7 kilometrelik doğaçlama parkurda yürüdü. Mola noktasında ateş yakarak ısınan doğa tutkunları, çantalarında getirdikleri sıcak içecekler eşliğinde sohbet etti. Grup üyeleri şehir yaşamının stresinden uzaklaşarak doğa ve temiz havanın tadını çıkardı.

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