7 milyon liralık 'Ankaway' dolandırıcılığında yargılama başladı

Eskişehir'de kurdukları ‘Ankaway' isimli saadet zinciriyle üye yaptıkları kişilere internetten reklam izleterek kâr vaadinde bulunup 7 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen, zincirin kurucusu Eren Düzyol'un da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında 4 bin 870 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada yargılama başladı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki iddianamede; 7 kişi mağdur, 1 kişi müşteki-süpheli ve 479 kişi de müşteki olarak yer aldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasına; tutuksuz yargılanan Eren Düzyol (38), kardeşi Ersin Düzyol (36), kayın biraderi Halil Başoğlu (27), yazılımcı Muhammet Satıroğlu (27) ile şirket çalışanları Delil Ertuğrulhan Ay (29), Kadir Turgut (42), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ve Savaş Işık (45) olmak üzere 9 sanıktan 3'ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanıkların avukatları beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi, davaya ilişkin mağdur ve müşteki beyanlarının yazılı talimatla alınması için duruşmayı 28 Mart 2022 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Eskişehir'de ‘Ankaway' adıyla bir şirket kuran Eren Düzyol, aynı isimle açtığı internet sitesi üzerinden yaptığı duyurularla şirkete üye toplamaya başladı. Üyelere 4 ay süreli olan paketleri satın alarak, bu süre içerisinde günde 4-12 reklam izleyerek yüzde 45 kazanç sağlayacakları vaat edildi. Bu sistemle üyelerden 7 milyon TL toplandığı, şirket kurucusu Düzyol'un müşterilerin güvenlerini kazanmak için ilk aylarda hesaplarına düzenli para yatırdığı ancak daha sonra gerekli tutarın ödenmediği iddia edildi. 2016 yılında ortaya çıkan dolandırıcılık iddialarına ilişkin mağdurların şikâyetleri üzerine Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen haziran ayında Eren Düzyol'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların her biri hakkında her mağdur-müşteki adına 3 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplamda, bin 461 yıldan 4 bin 870 yıla kadar hapis cezası istendi.