7 Suçtan aranan 2 şahıs uyuşturucu madde ile yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda Ö.K. ve İ.İ. isimli şahıslar ekiplerce yakalandı. Ö.K. isimli şahsın üzerinden 0,78 gram metamfetamin ele geçirilirken yapılan sorgulamada şahsın 3 farklı hırsızlık türünden, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında toplam 10 yıl 6 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılırken, ayrıca şahsın cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. İ.İ. isimli şahsın üzerinden ise 1,08 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. İ.İ.'nin yapılan sorgulamasında ise 2 farklı hırsızlıktan aradığı tespit edildi. Şahıslar gerekli işlemleri sonrası adli makamlara teslim edildi.