İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

7 suçtan kaydı ve kasten öldürmeden hapis cezası bulunan şüpheli JASAT ekipleri tarafından yakalandı

Eskişehir’de 7 suçtan kaydı ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir'de 7 suçtan kaydı ve kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Tepebaşı ilçesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde 7 ayrı suçtan kaydı ve kasten öldürme suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.