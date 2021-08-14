71 Evler'de semt pazarı sorunu çözüldü

Eskişehir'de semt pazarı sorunuyla haftalardır boğuşan 71 Evler mahallesinde sorun çözüldü, pazarcı esnafı tezgahını açtı.

Eskişehir'in 71 Evler mahallesinde haftalardır yaşanan semt pazarı sorunu çözüldü. Hızırer sokakta kurulacak olan semt pazarı için çekilen kura ile belirlenen pazarcılar sabah erken saatlerden itibaren hazırlığa başladı. Bugün 166 pazarcının tezgahını açtığı semt pazarında geçtiğimiz haftalarda yaşanan gerginlikler dolayısıyla tedbir amaçlı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yer aldı. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Zabıta personelleri ise pazarcıların yer kontrollerini gerçekleştirdi. Semt pazarının kurulmasını sağlayan Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'ta Hızırer sokağa gelerek pazarcı esnafını gezdi. Ak Parti Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Karamanlı ve diğer meclis üyeleri ile birlikte pazarı gezen Kurt, pazarcı esnafı ile selamlaşıp sohbet etti. Mahalleli ise yıllardır yaşadığı pazar eziyetinden kurtulduğu için mutluluğunu dile getirdi. Pazarcı esnafının düzenli şekilde kurulduğu ilk gün Hızırer sokak havadan görüntülendi.

“Sonunda halkın istediği ve beklentisi yerine geldi”

Pazarcı esnafı ile çay içip sohbet eden Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, “71 Evler'de Pazar sorunu bitmiştir. Burası verimli bir pazar olacaktır inşallah. Diğer pazarlarla ilgili de oturur konuşuruz” dedi. Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası yönetimiyle yaşanan sorunları ve süreci İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Başkan Kurt, “Aşağı yukarı 1 yıldır bu mahallede bir pazaryeri kuracağımızı söylüyorduk. Pazarcılar odası kendince çekincelerini ileri sürdü. Bizimle muhattap olmadan pazarcı esnafını örgütleyerek pazarın kurulmasını engellemeye çalıştı. Bunun doğru olmadığını anlattık. Sonunda halkın istediği ve beklentisi yerine geldi. Tehdit, şantaj ve bazı sıkıştırmalarla bu işi engellemeye çalışmanın doğru olmadığını söyledik” ifadelerini kullandı.

Yenikent'te hazırlanan kapalı pazaryeri için de sona yaklaşıldığını belirten Kazım Kurt, “Yenikent'te kapalı pazaryeri projemiz var. Teknik anlamda hesaplamalar bitmek üzere. Bittiği takdirde orayı ihaleye çıkaracağız. Seneye inşallah orası kapalı pazaryeri hazır vaziyette olacak” ifadesini kullandı.

“71 Evler halkına hayırlı uğurlu olsun”

Büyük bir kaos ortamından sonra pazarın kurulacağı sokağa gelip tezgahını açan pazarcılardan Dursun Ali Yeşilyıldırım, “Pazarcılara ve mahalle halkına hayırlı olur inşallah. Ağır bir iş yapıyoruz. Sabah erkenden kalkıp mal yüklüyoruz. Tezgahı açıyoruz. Tek tek indiriyoruz. Zor bir mesleğimiz var ama ekmek davası ne diyelim ki. Kolay ekmek yok” dedi. Bir diğer pazarcı İsmail Çelik ise “İnşallah iyi olur. 71 Evler halkına hayırlı uğurlu olsun. Zor ve telaşlı ama bir o kadar da güzel mesleğimiz var” diye konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz”

Mahallede yaşayan ve pazar kurulmamasından dolayı özellikle ev hanımlarının çok fazla sorun yaşadığını dile getiren Nilay Çelik, “Burada pazarın kurulması çok güzel oldu. Emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha önceden Emek mahallesindeki pazara gidemediğimiz oluyordu. Ev hanımları için her şey çok zor. Zaman olmuyor. Ulaşamıyoruz. Bazen geç kalıyorduk ve bir şey kalmamış oluyordu. Burası gerçekten güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Diğer mahallelere kıyasla eşitliğin sağlanması gerektiğini belirten Mustafa Kahraman, mağdur oldukları konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Eşit olması gerekiyor. Sultandere ve Emek mahallelerinde kapalı pazar var. Burada açık pazar dahi istenmiyor. Adaletsizlik olmaması gerekiyor. Biz de halkız. Buradaki kadına çocuğa yazık değil mi. Birbirimize yazık etmeyelim. Hepimiz kardeşiz. Oturur konuşuruz ve orta noktayı buluruz. Ama hiç birbirimizi mağdur etmeye hakkımız yok. “