İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

720 litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda sahte alkol yapımında kullanılması planlanan 720 litre etil alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte alkol yapımında kullanılmak ve yapılan sahte alkollerin satılması amacıyla Eskişehir'e etil alkol getirileceği haberinin ardında çalışma başlattı. Farklı bir şehirden H.G. isimli şahıs tarafından kullanılan ticari bir araçla kente sokulması planlanan 720 litre etil alkol, düzenlenen operasyonla ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 50 yaşındaki H.G. gözaltına alındı, tıbbi ve kozmetik ürün sektörleri harici satışı yasak olan, içilmesi halinde sağlığa zararlı olduğu bilinen etil alkole el konuldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen etil alkolün, dezenfektan, yüzey temizleyici, kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan tıbbi alkol olduğu anlaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.