75 yaşında koronayı yendi

Umreden döndükten sonra Eskişehir Gündüzalp KYK Öğrenci Yurdunda bir süre karantinada kalan ve 25 Mart'ta Covid-19 pozitif olarak ESOGÜ Hastanesinde tedavisine başlanan 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz bugün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Covid-19 hastalarının tedavisi devam ederken sağlığına kavuşan hastalar sevinçle taburcu ediliyor.

25 Mart'ta Covid-19 pozitif olarak ESOGÜ Hastanesinde tedavisine başlanan 75 yaşındaki Meryem Şaşmaz bugün sağlığına kavuştu. Yaş itibariye risk grubunda olan ancak ölümcül koronayı yenen Şaşmaz, bugün sağlık çalışanlarının alkışları ile hastaneden ayrılarak Diyarbakır'a gitmek üzere AFAD ekiplerine teslim edildi.