İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

78 bin liralık ürün çalan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Eskişehir’de gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayında 78 bin lira değerinde ürün çaldığı gerekçesi ile yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.

Eskişehir'de gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayında 78 bin lira değerinde ürün çaldığı gerekçesi ile yakalanan 2 şüpheliden birisi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde O.A. ve V.G. isimli şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile beraber yakalandı. Toplam 78 bin TL değerindeki 22 koli sigara filtresi, 30 kilogram tütün, 1 adet seyyar klima ve 1 adet elektrikli ısıtıcı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından O.A. ve V.G. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.A. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.