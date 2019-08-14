7'den 70'e bağlama sevgisi

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hizmete sunduğu Yaz Kursları kapsamında enstrüman, dans ve koro branşlarında gerçekleştirilen atölye çalışmaları, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Düzenlenen kurslar çerçevesinde vatandaşlar diğer branşların yanı sıra bağlama kursuna ayrıca ilgi duyuyor. Çalışmaların salı ve çarşamba günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirildiği bağlama atölyesinde 51 öğrenci eğitim alıyor. Öğrencilerin arasında gençlerin yanı sıra yaşlılarda yer alıyor. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan bağlama atölyesinde katılımcılara nota, bağlamanın tanımı ve özellikleri, bağlama düzeninde tüm beceriler ve tüm türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitimler veriliyor. Yaz kurslarında eğitimlerin 6 Eylül'de sona ereceğini belirten yetkililer, bağlama atölye sonunda gençlerin birbirinden güzel ve özel türküleri çalabileceğini kaydetti.