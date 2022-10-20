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7'nci kattan aşağı düşen 'Lokum' hayatta kalmayı başardı

Eskişehir’de bir apartmanın 7’nci katından aşağı düşerek hayatta kalan Lokum adlı kedinin güvenlik kaydı görüntüleri görenleri hayrete uğratıyor.

Eskişehir'de bir apartmanın 7'nci katından aşağı düşerek hayatta kalan Lokum adlı kedinin güvenlik kaydı görüntüleri görenleri hayrete uğratıyor.


Eskişehir'de bir apartmanın 7'nci katından aşağı düşen Lokum adlı kedi hayatta kalmaya başardı. Saat 21.45'te gerçekleşirken olay esnasında ev sakinleri, Lokum'un uzun bir süre yanlarına gelmediğini fark etti. Sonrasında ise Lokum'u aramaya başladıklarını aktaran kedinin sahipleri, sinekliğin açık olduğunu gördüklerinde dışarıya kaçabildiğini tahmin ettiler. Lokum'u sokakta bulduklarını anlatan kedi severler, “Lokum'un hayatta kalmasına sevindik” dedi.

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