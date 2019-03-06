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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Saymanı Av.

Emine Aytekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.


Kadınların toplumu ileri götüren sosyal dinamiğin temel kaynağı olduğunun altını çizen Aytekin, "Kadın, annelik rolüyle bu dinamizme; yani yeni nesillerle şekil verendir. Bu nedenle, kadına yapılan yatırım, aslında geleceğe yapılan yatırımdır. Kadın; Şehit tabutuna sarılmış gözyaşı döken şehir anasıdır. Asla katillere boyun eğmeyen, bebeği sırtında Kurtuluş Savaşına mermi taşıyandır. En asil alın terinin en muhteşem sahibidir. Kadın; denizin dibindeki inci, parlaklığıyla gözleri alan yakuttur. Küçük şeylerden mutlu olan, mutlu olduğunu da, mutlu olmasına sebep olanı da unutmayandır. Kadın her 8 Mart'ta adına istatistikler tutulan, 9 Mart'ta da unutulandır. Kadınlarımızın, narin gözüken fiziksel özelliklerinin yanında engin bir dayanıklık, üretkenlik ve derinlik barındırandır. Bu özelliklerinden dolayı, insanlığın kalbi, duygusu, estetiği de kadınlarımızın değil midir? Günlük hayatın koşuşturmacası sırasında, belki de hayatın gerçek anlamını ıskaladığımız zamanlarda, hayatın temelinin sevgiden ibaret olduğunu bizlere hatırlatan ananelerimiz, kızlarımız, eşlerimiz yani büyün kadınlarımız değil midir? İşte bu duygularla birbirimize ailemize, çevremize ve bütün insanlığa duyduğumuz sevginin hiç azalmaması dileğiyle, Dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadımızın 8 Mart dünya kadınlar gününü kutluyorum" dedi.

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