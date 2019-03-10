8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Fark Yaratanlar” paneli

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kariyer Kulübü ve Eskişehir Ticaret Odası ortaklığında "Fark Yaratanlar" paneli düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ortaklığında “Fark Yaratanlar” paneli gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen panel, Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlendi. Hüsniye Tali, Reyhan Ekşi ve Ece Çiftçi'nin panelist olarak katıldığı etkinliğe, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu, öğrenciler ve girişimci adayları katılım gösterdi.

“100 kişiden 25'i girişimci olmazsa diğerleri de işsiz kalacak”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen “Fark Yaratanlar” paneline katılan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, “Eskişehir Ticaret Odası olarak girişimcilik konusunda çok önemli projelere imza atıyoruz. Yılda ortalama 6 bin kişiye farklı alanlarda sertifika veriyoruz. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey aslında yeni girişimcilerdir. Maalesef ülkemizden girişimci çok zor çıkıyor. İstatistiklere göre ülkemiz nüfusunun yarısını kadın bireyler oluşturuyor. İş koordinasyonunda istediğimiz seviyede değiliz. Eğer ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesi yolunda planlar yapılıyorsa, iş kadınlarının daha çok inisiyatif kullanarak iş kollarına yayılması gerekiyor. Bu da burada geleceğimiz olan sizlere bağlı” diyerek kadınların iş hayatında daha aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

“Emek dediğimiz şey sizin değer yaratmanız ile ortaya çıkıyor”

Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen panelde konuşan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Bölümü Başkanı ve Kariyer Kulübü Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu, “Biz Kariyer Kulübü olarak hemen her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu tür etkinlikleri ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok farklı konuklarımızı sizlerle buluşturmak ve sizlerin de vizyonunu belki de geleceğe yönelik hayallerinizi ve algınız genişletmek, sizlere ümit vermek için bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Kadınlar günü dolayısıyla girişimcilerimizin hepsinin kadın olması normal fakat etkinliğe katılarak destek veren erkek bireyleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü kendi kendimize düzenlediğimiz bir farkındalık etkinliğinden ne kadar verim alabileceğimiz tartışmaya açık bir konu” sözleri ile panele katılanlara teşekkür etti.

Emek kavramı ve kadınlar günü etkinlikleri ile ilgili görüşlerini de paylaşan Prof. Dr. Kağnıcıoğlu, “'Kadınlar günü kutlanıyorsa demek ki bir eşitsizlik de var' şeklinde eleştiriler de geliyor ama şunu söylemek de mümkün: Tabi ki kadınlar günü organizasyonları ve bu tarz etkinlikler aslında bir ihtiyaç ve bir bahane ile gerçekleşiyor. Klasik bir söylem ile tek bir gün değil her gün kadınlar günü olmalıdır. Fakat bu tarz etkinlikler sizlerle birlikte olmak açısından bizlere vesile oluyor. Emekçi kadınlar kavramında da birtakım şüpheler olabiliyor. Emekçi kadın 8 Mart'ın ortaya çıkış noktasıyla biraz daha alakalı. Emek kavramı aslında bir değer yaratmaktır. Herhangi bir iş yerinde aktif olarak çalışmayan kadınlarımız da evlerinde çocuk yetiştirirken de bir değer yaratıyor. Emek dediğimiz şey sizin değer oluşturmanız ile ortaya çıkıyor. Emek dediğimiz şey sadece çalışan kadınların günü olarak algılanıyor. Ancak burada dinlediğimiz hikayelerde görülüyor ki fırsat verildiğinde ve kadınlarımız da bunları değerlendirdiğinde nelerin başarıldığını görebileceğiz” diye konuştu.