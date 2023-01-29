86 yaşındaki emekli askerin öldürdüğü eşi ve oğlu birlikte toprağa verildi

Eskişehir'de 86 yaşındaki emekli askerin öldürdüğü eşi ile oğlunun cenazeleri İnönü ilçesinde birlikte toprağa verildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan emekli uzman jandarma Mehmet Aslan (86), tartıştığı eşi Fadime Aslan'ı (84) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Aslan, sonrasında Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek Yenimahalle'de yaşayan oğlu Erol Aslan'ı (60) yaşadığı evde vurarak öldürdü. Diğer oğlunu da telefon ederek eve çağıran baba Mehmet Aslan, apartmanın girişinde oğlu Osman Aslan'ı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan 86 yaşındaki Mehmet Aslan, Bozüyük Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Aslan, 'eşi kasten öldürme' ve 'altsoya karşı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anne ve oğlu birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Fadime Aslan ve oğlu Erol Aslan otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri memleketleri olan İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşları mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye ailenin komşuları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Babasının ağır yaraladığı Osman Aslan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.