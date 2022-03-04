9 ayda 25 kilogram vererek uyku apnesi ve reflü problemlerini yendi

Fazla kilolarından kurtulmak için Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvuran Emrah Özkaner, 9 ayda hem 25 kilogram zayıfladı, hem de uyku apnesi ve reflü hastalıklarından ilaç dahi kullanmadan kurtuldu.

Eskişehir'de elektrik teknisyenliği yapan 3 çocuk babası Emrah Özkaner (36), fazla kilolarından kurtulmak için Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'ne başvurdu. Burada diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistler eşliğinde düzenli şekilde zayıflama programına katılan Özkaner 25 kilogram verdi. Özkaner'in verdiği fazla kiloları, uyku apnesi ve reflü problemlerini de beraberinde götürdü.

“Kilo vermekle iş bitmiyor, önemli olan kiloyu korumak”

Merkeze başladığında 110 kilogram civarında olduğunu söyleyen 36 yaşındaki Emrah Özkaner, hocalar sayesinde ortalama 25 kilogram zayıfladığını anlattı. Merkezde kilo vermenin sağlık açısından kendisine çok büyük faydaları olduğunu kaydeden Özkaner, “Uyku apnem ve reflü rahatsızlığım vardı. Hiç ilaç kullanmadan bunlardan kurtuldum. Eskiden ayaklarımı bağlarken bile zorlanıyordum ve şimdi bu sorunlarımdan kurtuldum. Diyet yapmadan kilo vermek, gerçekten çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Şu an sağlıklı bir hayat sürdürüyorum ve bunun devam etmesi için de merkeze gelmeye devam edeceğim. Kilo vermekle iş bitmiyor, önemli olan kiloyu korumak. Bize burada kazandırılan en önemli alışkanlık, işin psikolojik tarafını nasıl yürütebileceğimiz. Hocalarımızdan psikolojik destek alarak sadece öğün düzenlenmesi değil psikolojik kısmını da öğrendik” dedi.

“Obezitenin beraberinde kronik rahatsızlıklar da geliyor”

Obezitenin tüm dünyada artan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Diyetisyen Zeynep Zengin, en önemli problemin obezitenin çeşitli kronik hastalıklarla birlikte gelmesinden kaynaklandığına dikkat çekti. Günümüzde gerçekleşen ölümlerin yarısından fazlasını bulaşıcı olmayan hastalıkların oluşturduğunu kaydeden Zengin, “Bulaşıcı olmayan hastalıklar, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi hızla ölümle sonuçlanan hastalıklardır. O yüzden obeziteyi ne kadar durdurabilirsek kronik hastalıkların önüne geçmiş sayılıyoruz” dedi.

“Hastamız hem psikolojik destek hem de sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlığı kazandı”

Özkaner'in durumu hakkında konuşan Dyt. Zengin, aldıkları sonucun oldukça başarılı olduğunu ifade etti. Sadece tartıdaki kilo kaybına bağlı değil, tamamen sağlığı geliştiren gelişmeler yaşadıklarını aktaran Zengin, şunları söyledi:

“Hastamızın uyku apnesi ve reflüsü vardı. Bu süreçten sonra bunlar aslında tamamen sıfırlandı. Yaklaşık 9 ay boyunca takip ettik ve 25 kilogram verdi. Hem psikolojik destek hem de sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlığı kazandı. Biz kişiye burada sürdürülebilir beslenme alışkanlığı kazandırarak tamamen yaşam tarzı değişikliğini sağlıyoruz ve kişi bu eğitimden çıktıktan sonra kendi kendinin vücudunu tanıyarak artık hayatına daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde devam ediyor. Yani biz burada yaşam kalitesini arttırıyoruz ve sürdürülebilirlik kazandırarak kişinin hayatına devamını sağlıyoruz.”

“Asıl hedefimiz tartı değil, sağlık odaklı”

Direkt diyet olarak değil, eğitimler şeklinde zayıflama programları uyguladıklarını vurgulayan Diyetisyen Zeynep Zengin, aşamalar hakkında bilgi verdi. Başvuran kişinin öncelikle hekim kontrolünden geçerek programa dahil olduğunu belirten Zengin, “Buraya beden kitle endeksi 30'un üzerinde olan hastaları alıyoruz. Haftada bir eğitimlerle, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde buradan aktif egzersiz planlanıyor. Kişi her hafta besin günlüğü tutarak burada diyetisyen takibiyle eğitimler almaya başlıyor. Günlük beslenme kontrolleri sağlanıyor. Asıl hedefimiz tartı değil, sağlık odaklı. Diyet yaklaşımından daha çok sağlık odaklı baktığımızda, kişiler daha sürdürülebilir bir şekilde bu programa uyum sağlayabiliyor” ifadelerini kullandı.