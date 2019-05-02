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9 yaşındaki çocuk yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti

Günyüzü ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuk, örnek bir davranışla yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti.


Günyüzü ilçesinde 9 yaşındaki Esile Oruç, sabah okula giderken yolda bulduğu parayı alıp babası Ali Oruç'a götürdü ve ne yapılması gerektiğini sordu. Babasının yönlendirmesiyle Günyüzü Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Say'ın yayına gelen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Esile Oruç, bin 450 lirayı zabıta amirine teslim etti. Zabıta Amiri Say küçük Esile' ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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