A Milli Erkek Hentbol Takımı'ndan asker selamı

grup eleme son maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup etti. Bu skorla gruptan lider çıkıp play-off oynamaya hak kazanan A Milliler maç sonunda asker selamı verdiler.

2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme maçlarındaki son maçına çıkan A Milliler, Belçika'yı ağırladı. Estonya maçından galip ayrılarak Belçika karşısına moralli başlayan A Milli Hentbol Takımı, ilk yarıyı 17-11'lik skorla önde kapatarak soyunma odasına gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü da da arttıran milliler, farkı daha da açarak maçı 33-24'lük skorla kazandı. Milliler bu skorla 4.gruptan lider olarak çıkarak play-off oynamaya hak kazandı.

Salon: Porsuk

Hakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)

Türkiye: Alp Eren Pektaş 6, Enis Harun Hacıoğlu, Onur Ersin 2, Ömer Ozan Arifoğlu, Durmuş Ali Tınkır, Doruk Pehlivan 3, Uğur Erceylan 1, Mehmet Demirezen 3, Görkem Biçer 4, Baran Nalbantoğlu, Halil İbrahim Öztürk 6, Yunus Özmusul 1 (Coşkun Göktepe), Yiğüt Eröz, Çağlayan Öztürk 1, Cemal Kütahya 6, Özgür Sapak

Belçika: Nicholas Plessers (Jef Lettens, Kevin Sıraut), Simon Ooms 2, Sebastian Danessi 2, Brian Meulders 7, Julien Devisch 3, Kobe Serras, Tom Robyns 2, David Denert 2, Nemanja Kostic, Victor Regnier 1, Nathan Bolaers, Ilyas D'hansis, Quinten Colman 3, Jereon De Beule 2

İlk yarı: 17-11 (Türkiye lehine)

İki dakika cezası alanlar: Baran Nalbantoğlu, Cemal Kütahya, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan, Çağlayan Öztürk (Türkiye) De Beule, Regnier (2) (Belçika)