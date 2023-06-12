A Millî Futbol Takımı 4 yıl aranın ardından Eskişehir'de sahaya çıkacak

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Millî Takımın EURO 2024 Elemelerinde 8 Eylül'de Ermenistan ve 15 Ekim'de Letonya ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların yerlerini belirledi. Türkiye - Ermenistan müsabakası 8 Eylül 2023 Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda, Türkiye - Letonya maçı ise 15 Ekim Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

İlk kez 27 Mart 2017 tarihinde oynanan ve Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği karşılaşmada A Millî Takıma ev sahipliği yapan Eskişehir, daha önce toplamda 4 defa Ay-Yıldızlıları ağırladı. 2018 Dünya Kupası Elemelerinde Hırvatistan'ı Eskişehir Yeni Stadyumu'nda 1-0 mağlup eden A Millî Takım, bu statta oynadığı son müsabakada 25 Mart 2019'da Moldova'yı 4-0 yendi. Türkiye - Ermenistan maçıyla Eskişehir, dört yıllık bir aranın ardından 5'inci kez A Millî heyecanı yaşayacak.