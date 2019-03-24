İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunda Moldova ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


A Milli Takım, Avrupa şampiyonasına giden yolda ikinci maçına Moldova'ya karşı çıkıyor. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç öncesi takım, son antrenmanını düzenledi. Yeni Eskişehir Stadı'nda yapılan antrenman Teknik Direktör Şenol Güneş önderliğinde gerçekleşti. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmandaki pozitif hava dikkat çekti. Eskişehirli futbolseverler de takımı desteklemek için yapılan antrenmanı yakından takip etti. Antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra basit ısınma ve açma germe çalışmaları yapan milliler, slalom ve kondisyon çalışmalarıyla antrenmana devam etti. İlk 15 dakikanın ardından A Milli Takım antrenmanı basına ve seyirciye kapalı olarak sürdürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.