AB Ekonomi ve Ticaret Müsteşarları Eskişehir'de

Eskişehir Vali Vekili Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir'i daha yakından tanımak, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelmek üzere kente gelen Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin ekonomi ve ticaret müsteşarlarını makamında kabul etti.

13 ülkeyi temsil eden Avrupa Birliği üyesi ekonomi ve ticaret müsteşarlarını Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Vali Vekili Tütüncü, nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Vekili Tütüncü, heyete Eskişehir'in genel durumu hakkında bilgiler vererek, ekonomik işbirliğinin yoğun olduğu ülkeler arasındaki iyi ilişkiler sayesinde insanların birbirine olan bağlarının daha çok geliştiğini söyledi. Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren önemli firmaların Eskişehir sanayisini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıttığına dikkat çeken Vali Vekili Tütüncü, Üç üniversitesi bulunan Eskişehir'in genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu dile getirdi.

Eskişehirli sanayici ve iş adamlarıyla yapılacak görüşmelerin verimli geçmesini dileyen Vali Vekili Tütüncü, görüşmelerden çıkacak sonuçların yeni iş alanlarının açılmasına ve gelişmesine zemin hazırlaması temennisinde bulundu.

Eskişehir'in tarihi ve kültürel zenginliklere binlerce yıldır ev sahipliği yaptığını bildiren Vali Vekili Tütüncü, “Geçmişten günümüze kadar uzanan tarihi ve kültürel zenginliğe sahip ilimizde, insanlarımız huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmektedir." dedi.

Heyet adına konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı ve Ticari Bölüm Başkanı Bartosz Rrywara da, 2 gün boyunca ilimizde çeşitli temaslarda bulunacaklarını ve Avrupa Birliği üye ülkeleri olarak Eskişehir'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Ticari Bölüm Başkanı seçildikten sonra ki ilk ziyaretini Eskişehir'e yaptığını söyleyen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı ve Ticari Bölüm Başkanı Rrywara, ziyareti kabulden dolayı Vali Vekili Tütüncü'ye teşekkür ederek, AB ülkelerinin yatırım yaptığı şehirlerin arasında Eskişehir'in önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Portekiz, Romanya, Yunanistan, Fransa, Lüksemburg, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Avusturya, Bulgaristan, İrlanda, Hollanda, Macaristan ile Almanya ekonomi müsteşar ve yetkililerinden oluşan heyet, Eskişehir'de geçirecekleri 2 gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacak.