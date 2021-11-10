ABD Bölgesel İngilizce Dil Ofisi'nden YDYO'na ziyaret

ABD Büyükelçiliği Bölgesel İngilizce Dil Ofisi'nden (The Regional English Language Office-RELO) Eğitim Ateşesi Roger Cohen ve Aycan Yaman, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu (YDYO) ziyaret etti.

Yüksekokulda görevli öğretim elemanlarına yabancı dil ve özellikle İngilizce öğretimi hakkında düzenlenen toplantıda Roger Cohen, dil öğretimi içeriği ve izlenceleri hazırlanırken dilde kullanım açısından en sık karşılaşılan yapı ve sözcüklerin öncelenmesi önerisini örneklerle katılımcılara sundu. Cohen ayrıca, Bölgesel İngilizce Dil Ofisi (RELO) ve etkinlikleri hakkında da öğretim görevlilerini bilgilendirdi. Toplantı sonunda Eğitim Ateşesi Cohen ve öğretim görevlileri yabancı dil öğrenimi ve öğretimi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu.