ABD heyeti ATAP ve ETİM'e geldi

ABD Michigan Bölgesi Lansing Belediye Başkanı Andy Schor ve beraberindeki heyet, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesini ATAP ve ETİM'i ziyaret etti.

ABD Michigan Bölgesi Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural, Michigan Lansing Pazarı Ekonomik Kalkınma Uzmanı Keith Lambert ve Michigan State Üniversitesinden Öğretim ve Müfredat Yüksek Lisans Programı Program Direktörü Douglas K. Hartman ile birlikte Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) ve Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'ni (ETİM) ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Heyet daha sonra Eskişehir OSB Konferans Salonu'nda, ATAP çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi.

“Eskişehir, Türkiye'nin bir numarası”

Düzenlenen toplantıda konuşan ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ilk olarak Eskişehir OSB hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Eskişehir'in Türkiye'nin merkezindeki önemli bir şehir olduğunu aktaran Saraç, “4 üniversite 3 yerleşkeden oluşan ATAP, 140 firma ve bini aşan çalışan ile savunma sanayi, biyoteknoloji, yazılım, bilişim ve animasyon gibi sektörlerde hizmet vermekte” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Saraç, ciddi araştırma kapasitesi ve genç nüfustan oluşan firmalara sahip olduklarını ve iş birliği kurmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

“Sonuç odaklı ziyaretleri önemsiyoruz”

ATAP Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Uluslararası Teknoparklar Birliği üyesi olduklarını, büyük ve geniş bir networkün parçası olmalarının bünyelerinde bulunan Ar-Ge firmalarının uluslararası pazarlara açılmasına çok önemli katkı sağladığını aktardı. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin bir çekim merkezi haline geldiğini, bölge faaliyet göstermek isteyen birçok kuruluştan başvuru aldıklarını belirten Telçeken, sonuç odaklı çalışmaların oluşması ve yeni iş birliklerinin doğması adına bu tür ziyaretlerin çok değerli olduğunu söyledi.

“Eskişehir, yatırım için cazip bir bölge”

Türkiye'nin Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural, Eskişehirli olarak buradaki sanayici ve özellikle teknoparktaki girişimcilerle buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi. Ural, bölgenin yatırım ve iş birliği noktasında cazip bir bölge olduğunu ileterek, ATAP bünyesindeki bir ekibi Detroit'te ağırlamak ve firmalarla görüştürmek istediklerini ekledi.

“Bölgemiz pek çok fırsatı içermekte”

ABD Michigan Bölgesi Lansing Belediye Başkanı Andy Schor, Lansing bölgesinin yapısı hakkında bilgiler verdi. Dinamik yapısı ve güçlü sanayi altyapısıyla dikkat çeken bir bölge olduklarını ileten Schor, uluslararası ticaret ve yatırım için pek çok fırsatı içerdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Andy Schor, ETGB'nin bu organizasyonu ve misafirperverliği için teşekkürlerini ileterek, ATAP'ın girişimci firmaları ile geliştirilecek iş birlikleri ve yatırımlara açık olduklarını ifade etti.

“Ar-Ge ekosistemimizi tercih edilir kılacaktır”

Ekonomik Kalkınma Uzmanı Keith Lambert ziyaretin yeni iş birlikler doğurması adına önemli olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimizde ve eyaletimizde çok farklı alanlarda çalışan sanayi kuruluşları olmakla birlikte en önemli sektörlerden biri halen otomotiv sektörü ve bununla ilişkili sektörlerdir. Start-up, Spin-off ve Seed-Up türü girişimcilerin şehrimizde yatırımları, iş birlikleri önemli olacaktır. Türkiye Detroit Fahri Başkonsolosu Sayın Nurten Ural'ın girişimleriyle yapmış olduğumuz bu organizasyonunu önemsiyoruz. Eyaletimizin vermiş olduğu teşvik ve destekler öyle inanıyorum ki, Ar-Ge ekosistemimizi tercih edilir kılacaktır” ifadelerini kullandı.

“Eğitim ve sanayi odaklı projelerde iş birliklerine açığız”

Michigan State Üniversitesi Öğretim ve Müfredat Yüksek Lisans Programı Program Direktörü Profesör Douglas K. Hartman ise, üniversitelerindeki araştırma olanakları ve sanayi ile olan ilişkilerinden bahsederek, eğitim ve sanayi odaklı projelerde iş birliklerine açık olduklarını belirtti.

Öte yandan Eskişehir OSB Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya ATAP Yönetim Kurulu Üyesi Eren Gönenli ve ETİM Direktörü Hakan Ünal da katıldı.