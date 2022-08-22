Abdülhey yeni proje için Eskişehir'de kamera karşısına geçti

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile hafızalardaki yerini koruyan ünlü oyuncu Kenan Çoban, yeni proje için geldiği Eskişehir'de düzenlenen Urfa sıra gecesinde eğlendi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kurulan platoda yeni dizi çekimi için kamera karşısında geçen Kenan Çoban, boş vakitlerinde Eskişehir'i geziyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ünlü oyuncu Ciğerci Aziz'de düzenlenen Urfa sıra gecesine katıldı. Yeni bir dizi çekimi için geldiğini ifade eden ünlü aktör Kenan Çoban, kenti tanımaya ve öğrenmeye çalıştıklarını dile getirdi. Sahne çekimleri haricinde genellikle vaktinin çoğunu Ciğerci Aziz Usta'da geçirdiğini aktaran Çoban, Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adlı projenin Türkiye'de ilk defa yayımlanıp çekileceğinden bahsetti. 1911'de Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikâyeden esinlenen projeyi anlatan Çoban, “Yaklaşık bir ay daha Eskişehir'deyiz ve daha sonrasında ise kalan çekimleri İstanbul'da tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Urfa kültürünü ve sıra gecelerini Eskişehir'e yaymaya gayret ediyoruz”

Sinema oyuncusu Kenan Çoban'ın mekanlarına gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mekan sahibi Aziz Karagöz, “Keşke onu daha önce tanımış olsaydım. Bugün Urfa sıra gecemiz var ve insanlar Şanlıurfa kültürünü yaşatıyoruz. Kenan kardeşimizi davet ettik ve bizi kırmadı. Bize onur verdi. Urfa kültürünü her ay Urfa sıra geceleri ve yemekleri ile Eskişehir'e yaymaya gayret ediyoruz. Bunu başaracağımıza da umut ediyorum” dedi.

“Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz”

Dijital mecrada yayınlanacak bir proje çektiklerini anlatan oyuncu Muhammet Emre Kaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eskişehir'deki restoranları ve kültürleri keşfetmeye çalışırken Aziz Abi ile tanıştık. Yaklaşık bir aydır buradayız. Aziz Abi, Güneydoğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun ve Eskişehir'in geleneklerini bize anlattı. Şimdi de burada bir sıra gecesi olduğunu öğrendik ve geldik. Eskişehir'de hiçbir gurbet özlemi çekmeden kendi evimizde gibi hissediyoruz. Kenan Abi ile 10 yıl önce ilk kamera tecrübem ve işim olan Kurtlar Vadisi'nde tanıştık. 10 yıl sonra tekrar burada karşılaştık. Benim için inanılmaz farklı bir hissiyat oldu. Elimizden geldiğince iyi bir şeyler çıkartmaya uğraşıyoruz."