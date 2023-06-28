Acemi kasaplar bu bayram da hastaneleri dolduruyor

Eskişehir'de kurban kesimi sırasında yaralanan ‘acemi kapaslar‘ hastanelere akın etti.

Eskişehir'de bayram namazının ardından kurbanlık hayvanların kesim işlemi başladı. Kurban kesimi sırasında dikkatsiz davrananlar hastanelik oldu. Kurbanlık hayvanların can havli ile çırpınması ve kaçma girişimiyle çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bıçakla yaralanan vatandaşlar tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Acil servise kendi imkanları ile yürüyerek gelenlerin sayısı 10'u geçti.