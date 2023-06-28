İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Acemi kasaplar bu bayram da hastaneleri dolduruyor

Eskişehir’de kurban kesimi sırasında yaralanan ‘acemi kapaslar‘ hastanelere akın etti.

Eskişehir'de kurban kesimi sırasında yaralanan ‘acemi kapaslar‘ hastanelere akın etti.


Eskişehir'de bayram namazının ardından kurbanlık hayvanların kesim işlemi başladı. Kurban kesimi sırasında dikkatsiz davrananlar hastanelik oldu. Kurbanlık hayvanların can havli ile çırpınması ve kaçma girişimiyle çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bıçakla yaralanan vatandaşlar tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Acil servise kendi imkanları ile yürüyerek gelenlerin sayısı 10'u geçti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.