Acemi kasaplar yine iş başında

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü dolayısıyla bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayrama da damga vuran acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere getirildi. Tedavi için hastanelere gelen kazazedelerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu gözlendi. Diğer yandan, sabahtan öğleye kadar kentte bulunan kamu ve özel hastanelere çok sayıda yaralının geldiği öğrenildi.