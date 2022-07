Acıbadem Eskişehir Hastanesi Dr. Ekrem Karakaya için anma töreni düzenledi

Ekrem Karakaya için Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde anma töreni düzenledi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesi üzerine Acıbadem Eskişehir Hastanesi bir anma töreni düzenledi. Hastane hekimlerinin ve çalışanlarının katıldığı törene, hastanede bulunan hasta ve yakınları eşlik etti. Gerçekleşen anma töreninde konuşan Başhekim Dr. Volkan Ertuğrul, şunları söyledi:

“Tababet ilmine gönül vermiş çok değerli hocalarım, hekim meslektaşlarım, hemşire ve diğer sağlık çalışanı arkadaşlarım; Türk tababet ve tıp tarihi 14 Mart'tan bu yana büyük kayıplar ve büyük zorluklarla dolu. Meşakkatli eğitim hayatı, uzun ve yorucu mesai saatleri, ayakta kaldığımız uzun saatli riskli ameliyatlar, bitmek bilmeyen nöbetler, en son Covid-19 pandemisinde kendimize ve sevdiklerimize aldığımız riskler bu zorlukların belki de en kolay olanlarıydı. Hastalarımızı hayatta tutmak ve yaşatmak bizim için her zaman en büyük ödül oldu. ‘Cana can katmak' için fedakarca çıktığımız bu yolda canımızdan olmamıza, ardımızda evlatlarımızı ve sevenlerimizi bırakmamıza yol açan, doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Dün Konya şehir hastanesinde görevi sırasında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Dr. Ekrem Karakaya başta olmak üzere, bugüne dek hayatını kaybeden doktorlar ve sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm camiaya baş sağlığı diliyorum. Ve hepimizi “Beni Türk hekimlerine emanet edin” diyen Ulu Önderimizin önünde saygı duruşuna davet ediyorum.”

Konuşmanın ardından hayatını kaybeden hekim Dr. Ekrem Karakaya için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşti.