Acıbadem Eskişehir Hastanesinden ‘Ahde Vefa' örneği

Bir otelin davet salonunda Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezinin organizasyonu ile düzenlenen törende, kent ve bölgedeki çeşitli hastanelerde görev yapan hekimler bir araya geldi.

Törende konuşan Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ahmet Fatih Öğüç, “Bizim hem şehrimize hem de bölgemize yapmış olduğumuz hizmetlerden çok daha büyüğünü, çok daha uzununu ve çok daha emek vererek yapan ağabeylerimizi özellikle burada ağırlamaktan mutluyuz. Onlara küçük de olsa şükranlarımızı, saygılarımızı arz etmek üzere için bu töreni düzenledik” ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Aranızda bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Belediye başkanlığı esnasında mesleğimden ayrı düştüm ama bu tip toplantılarla onu gidermeye çalışıyorum. Bir belediye başkanı olarak sağlık projelerini çok önemsiyorum. Hekimlik duygusu insanın içine o kadar siniyor ki onun çıkması veya kopması mümkün değil. Bugün aramızda deneyimli hekim ağabeylerimizin plaket töreni var. Onlara yaşamlarında, mesleklerinde devam ediyorlarsa mesleklerinde başarılar ve uzun sağlıklı yıllar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrası Eskişehir ve bölgede çalışan meslekte 30 yıllık hizmet süresini aşan hekimlere anı plaketleri takdim edildi.