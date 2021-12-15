Acıbadem Hastanesi'nden indirim anlaşması

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Mevlüt Yıldırım, Özel Eskişehir Birey Koleji Okul Müdürü Emrah Tiryaki ve Özel Eskişehir Birey Öğretim Kursu Müdürü Can Destire'nin katılımıyla Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nde imza altına alınan anlaşma kapsamında Acıbadem Eskişehir Hastanesi personeli çocuklarına kolejin 15-16 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan bursluluk sınavında kazanacakları bursa ek olarak kolejin kayıtlarında, kişisel gelişim ve öğretim kurslarında yüzde 10 ilave indirim tanımlanacak.