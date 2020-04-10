Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs (Covid 19) nedeniyle uzmanlar her fırsatta ‘evde kal, sağlıklı kal' uyarısında bulunuyorlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de hızla yayılan koronavirüsten (Covid 19) korunmak, özellikle ileri yaştaki kişiler, kronik hastalığı olanlar ve hamileler için yaşamsal önem taşıyor.

Düzenli olarak sağlık hizmeti almak zorunda olan hastalar veya ani bir sağlık hizmeti ihtiyacı duyanların bu ihtiyacından yola çıkan Acıbadem Sağlık Grubu, ‘Acıbadem Evinizde' hizmetlerini geliştirdi. Bu yeni hizmet, ‘Tüm Branşlarda Evde Doktor Muayenesi', ‘Kadın Doğum Muayenesi', ‘Bebek-Çocuk Muayenesi ve Aşı', ‘Hemşirelik ve Girişimsel Hizmetler'in yanı sıra ‘Online Doktor Görüşmesi'ni kapsıyor.

Yapılan açıklamada, "Bu sayede, sağlık ihtiyaçlarınız için hastaneye gidemediğiniz durumlarda dilerseniz doktorlar evinize geliyor; muayene, tanı, tetkik ve tedavi gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm hizmetleri size evinizde sunuyor. Ya da dilerseniz, sadece 'Online Doktor Görüşmesi' yapabiliyor ve doktorunuzun yönlendirmesine göre evde veya hastanede tanı, tetkik ve tedavi hizmetini alabiliyorsunuz.

Evde kal, sağlıklı kal!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid 19) nedeniyle değil hastaneye gitmek, sokağa çıkmak bile artık büyük bir risk oluştururken; özellikle ileri yaştaki kişiler, kronik hastalıkları olanlar ve hamilelerin çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. İşte bu noktada herkesin zihnine şu soru takılıyor: “Sağlık hizmeti alırken nasıl bir yol izlemeliyim?” Bu sorundan yola çıkan Acıbadem, her türlü sağlık ihtiyacınız için ‘Acıbadem Evinizde' hizmetiyle sağlığınızı evinize getiriyor!

Hastane hizmeti eve taşınıyor

Acıbadem Sağlık Grubu; koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle olağan doktor muayenesine ya da tedavisine ihtiyacı olan, ancak kaygılar nedeniyle hastane ortamında muayene hizmeti almakta tereddüt eden hasta grubu için ‘Acıbadem Evinizde' hizmetini sunuyor. Hastaların evlerinden ayrılmadan ihtiyaç duydukları tüm muayene, tanı, tetkik ve tedavi süreçlerini kapsayan ‘Acıbadem Evinizde' hizmeti; öncelikle hastaların akut ihtiyaçlarını karşılamak ve ertelenen teşhis ile tedavilerin ilerleyen haftalarda yol açabileceği daha büyük sağlık problemlerini önlemek amacıyla geliştirildi. Bebekler, çocuklar, hamileler, ileri yaştaki kişiler, kronik hastalığı olanlar ile sağlık ihtiyacı olan herkesin, 7/24 hizmet veren ‘Acıbadem Evinizde' hizmeti ile hastane ve poliklinikte gerçekleştirilen uygulamalar evlerine taşınıyor.

Tüm branşlarda: Muayeneden tetkiklere

‘Acıbadem Evinizde' hizmeti ihtiyaç duyduğunuz tüm branşları kapsıyor: Evde doktor muayenesi, kadın doğum muayenesi, bebek çocuk muayenesi ile aşısı, hemşirelik ve girişimsel hizmetlerin yanı sıra ‘online doktor görüşmesi'nden oluşan hizmetlerden faydalanabilmek için, www.acibadem.com web sitesinden, Acıbadem Online uygulamasından veya Acıbadem Çağrı Merkezi'nden randevu almanız yeterli oluyor. Evde muayene için doktorunuz evinize gelerek şikayetinize yönelik kontrolleri yapıyor. Doktorunuz radyoloji tetkikleri yapılması gerektiğine karar verirse, istenen tetkike bağlı olarak, evinizde yaptırabiliyorsunuz. Evde gerçekleşmesi mümkün olmayan tetkiklerde ise hastaneye davet ediliyorsunuz. Doktorunuz laboratuvar tetkikleri yapmayı uygun gördüğü durumlarda tüm laboratuvar testlerinizi evinizden çıkmadan, sağlık ekipleri aracılığıyla yaptırmanız mümkün oluyor. Hamilelik sürecinde iseniz yine branş hekimi tarafından kadın doğum muayenesi evinizde gerçekleştiriliyor; ihtiyaç halinde NST takibi, tahlil ve takipleriniz yapılıyor. ‘Acıbadem Evinizde' hizmeti bebek ve çocuklar için de hastaneyi evinize taşıyor ve çocuk sağlığı uzmanları tarafından muayenenin yanı sıra tanı, tahlil ve aşı hizmetleri veriliyor. Enjeksiyondan serum takmaya, yara bakımından pansumana dek daha birçok hizmet, yine hastane veya poliklinik yerine, uzman hemşireler tarafından evinizde yapılabiliyor.

Acıbadem'den ‘Online Doktor Görüşmesi'

'Acıbadem Evinizde' hizmetlerinden biri olan ‘Online Doktor Görüşmesi' ile hastalar hastaneye gidemedikleri durumlarda; bulundukları yerden randevu alarak doktorlarına online ulaşabiliyor; muayene, kontrol ve ihtiyaç halinde tanı ve tetkik hizmeti alabiliyorlar. ‘Online Doktor Görüşmesi'nde tüm tıbbi süreç; sağlık durumunuza göre, doktorunuzun tıbbi görüşü ve denetimi altında yürütülüyor. Doktorunuzun değerlendirmesi doğrultusunda, uygun olan durumlarda online doktor randevusu veriliyor. Doktorunuzun tetkik istemesi halinde, örnek alım işlemi tercihinize göre, evinizde de yapılabiliyor. Yine, doktorunuz gerekli gördüğünde reçeteniz yazılıyor. Online randevu sırasında doktorunuz fiziksel muayenenin zorunlu olduğuna karar verirse, poliklinik muayenesi organize ediliyor" denildi.