Açık hava egzersizleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması amacıyla düzenlediği etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda açık havada düzenlenen egzersizler de vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. Salı ve perşembe günleri düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Batıkent M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda saat 09.30'da gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde koronavirüse karşı maske ve mesafe gibi önlemler de aksatılmıyor. Programa katılan Eskişehirliler, açık havada spor yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ediyor. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekiyor.