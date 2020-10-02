İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Açık hava egzersizleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen egzersiz eğitimleri, Eskişehirlileri açık havada sporla buluşturmaya devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi'nin kent halkının sağlıklı bir ortamda spor ile buluşması amacıyla düzenlediği etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda açık havada düzenlenen egzersizler de vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. Salı ve perşembe günleri düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Sabah egzersizleri Batıkent M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda saat 09.30'da gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde koronavirüse karşı maske ve mesafe gibi önlemler de aksatılmıyor. Programa katılan Eskişehirliler, açık havada spor yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ediyor. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.