Açık havada spor keyfi Tepebaş'ında

Bu çerçevede açık havada düzenlenen sabah egzersizleri vatandaşların yoğun katılımı ile devam ediyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Egzersizlerde aerobik ve pilates eğitimleri veriliyor. Sabah egzersizleri Pazartesi ve Çarşamba günleri Şeker Parkı'nda saat 09.00'da, Salı ve Perşembe günleri M. Abdülcemil Kırımoğlu Parkı'nda saat 09.00'da başlıyor.

Hem çocuk hem yetişkin yoga eğitimleri sürüyor

Öte yandan uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilen yetişkin ve çocuk yoga eğitimleri, haftada üç gün olmak üzere düzenleniyor.

Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri çocuklar için Cumartesi günleri Özdilek Koruluk alanda saat 10.00-11.00 ile 11.00-12.00 arasında gerçekleştiriliyor. Yetişkin yoga ise Çarşamba ve Cuma günleri Hayrettin karaca Parkında saat 19.00'da, Cumartesi günleri Özdilek Koruluk alanda saat 10.00'da başlıyor. Çarşamba günleri ise Hayrettin Karaca Parkı'nda saat 10.00'da ebeveynli çocuk yogası eğitimleri de düzenleniyor. Eğitimlere katılan Eskişehirliler de nefes çalışması ve meditasyon ile birlikte fiziksel olarak da faaliyet göstermekten dolayı memnun olduklarını belirtiyor.

Egzersiz ve yoga programlarına katılmak isteyen vatandaşların havlu, su ve matlarını yanlarında getirmesi gerekiyor.