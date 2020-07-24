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Açık havada yoga huzuru

Tepebaşı Belediyesi, zihni ve bedeni bir araya getiren eski bir öğreti olarak bilinen yogayı, açık havada kent halkı ile bir araya getiriyor.


Tepebaşı Belediyesi, halk sağlığına katkıda bulunmak adına düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen yoga eğitimleri de açık havada ve kent sakinlerinin katılımı ile sürdürülüyor. Uzman eğitmenler gözetiminde ve koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen yoga eğitimlerinden, katılımcı vatandaşlar da memnuniyetini belirtiyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri haftada iki gün düzenleniyor. Yoga eğitimleri pazartesi ve çarşamba günleri, saat 19.30'da Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı'nda gerçekleştiriliyor. Eğitimlere katılan Eskişehirliler de nefes çalışması ve meditasyon ile birlikte fiziksel olarak da faaliyet göstermekten dolayı memnun olduklarını belirtiyor.


Öte yandan açık havada düzenlenen sabah ve akşam egzersizleri de salı ve perşembe günleri, sabah ve akşam olmak üzere uzman spor eğitmenleri eşliğinde devam ediyor. Sabah egzersizleri Batıkent Bestekar Hacı Arif Bey Parkı'nda saat 09.00'da, akşam egzersizleri ise Yenibağlar Mahallesi Eti Caddesi Parkı'nda saat 20.30'da başlıyor.

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