Açık havada yoga keyfi

Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği yoga etkinlikleri, açık havada vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

Açık havada gerçekleştirilen yetişkin yogası etkinliği, uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştiriliyor. Vücut esnekliği ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alış verişine olan katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri, cumartesi günleri saat 10.00'da Tepebaşı ilçesinde bulunan bir AVM'nin yanındaki koruluk alanda düzenleniyor. Katılımcıların mat ve havlularını kendilerinin getirdiği etkinlik sonrasında kahve ikramı da yapılıyor. Etkinliğe katılan Eskişehirliler, açık havada spor yapmanın çok keyifli olduğunu belirterek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor.