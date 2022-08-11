Açık havuz keyfi Tepebaşı'nda

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yer alan açık havuz, kent halkına hizmet veriyor. Eskişehirliler, hijyenik ortamda ve uzman eğitmenler eşliğinde yüzmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası Leeds sertifikalı çevreci binası Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi bu yıl da hijyen standartlarına uygun açık havuzu ile kent halkına hizmet vermeye devam ediyor.Özellikle çocuklara 4 mevsim yüzme sporu ile ilgilenme imkanı tanıyan dünya standartlarındaki merkez, yaz aylarında hizmet veren açık havuzu ile ailelere eğlenceli ve sağlıklı zaman geçirebilme fırsatı sunuyor.

50 kişilik kontenjan ile hizmet veriyor

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu, ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Açık Havuzu ve H2O Kafe ailelerin çocukları ile birlikte güven içinde keyifli zamanlar geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca yetkililer, havuz kurallarına uyulmasının katılımcılar açısından hayati önem taşıdığına da dikkat çekiyor. Havuza yoğun ilgi gösteren Eskişehirliler de verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkür ediyor. 50 kişilik kontenjan ile hizmet veren havuzdan faydalanmak isteyen vatandaşların her gün saat 16.00'da http://havuz.tepebasi.bel.tr/Acikhavuz linkine tıklayarak bir gün sonrası için randevu alması gerekiyor.