Açık Öğretim Fakültesi sınavları başladı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin bahar dönemi ara sınavlarının ilk oturumu sabah saat 9.30'da başlarken, öğrenciler erken saatlerden itibaren kampüsün yolunu tuttu. Sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan artarken, adayla sırayla yerlerini aldı.

Türkiye'nin en kalabalık Açık Öğretim Sistemi'nin sınavında, 2-3 Nisan tarihlerinde sabah ve öğleden sonra farklı oturumlarla yapılacak. 1 milyondan fazla aktif öğrenci kaydı olan Açık Öğretim Sistemi'nde yapılan sınavlarda yüz binlerce öğrenci ter dökecek.