Açık Öğretim Yaz Okulu Sınavları gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları 4 Eylül Cumartesi günü Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tek oturumdan oluşan sınava 357 bin 356 öğrenci katıldı. Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavda sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrenciler sınav salonuna alındı. Öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde kullanabilmeleri için sınav salonu girişlerinde maske ve dezenfektana yer verildi. Sınav öncesinde alınan önlemler sınav esnasında ve sonrasında da devam etti. Korona virüs testi pozitif olan ve korona virüs hastasıyla teması bulunan öğrenciler iki ayrı sınıfta sınavlarına girerken diğer öğrencilerin sınav öncesinde HES kodu kontrolleri yapılarak sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınavlarını gerçekleştirmelerine özen gösterildi.

Öğrenciler için tüm pandemi önlemleri düşünüldü

Kamu Yönetimi lisans programı ikinci sınıf öğrencisi olan Hüseyin Ertürk “Yüz yüze ve adil bir sınav gerçekleştiği için mutluyum. Sınavın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin kaygılarım vardı fakat pandemi koşullarına uygun bir sınavın gerçekleştirilmiş olması içimi rahatlattı” dedi.

Koruyucu kıyafet giyen sınav görevlisinin bulunduğu ayrı bir sınıfta sınava giren korona virüs temaslısı Ayhan Atagündüz ise Yaz Okulu Sınavına ilişkin şunları söyledi:

“Turizm İşletmeciliği dördüncü sınıf öğrencisiyim. Alınan önlemlerle sınav hakkım kaybolmadı, öğrenci arkadaşlarımdan ayrı bir sınıfta sınava girdim. Yaz okulundan aldığım dersleri vermeyi umut ediyorum.”